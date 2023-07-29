Дания и Швеция подумывают запретить сжигать Коран

Правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в воскресенье заявил, что правительство собирается найти законный способ, как запретить сожжение Корана перед посольствами мусульманских стран. В сообщении Министерства иностранных дел Дании сказано, что запрет рассматривается из-за угроз безопасности и дипломатических соображений.

Министерство скандинавской страны заявило, что хотя защита свободы слова имеет решающее значение, такие протесты приносят пользу экстремистам и представляют риски для безопасности государства.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил в соцсетях, что его правительство также изучает возможности запретить такие акции и что он обсуждает этот вопрос с датской коллегой Метте Фредериксен.

Напомним, что обе скандинавские страны оказались под шквалом критики в последние недели после того, как власти дали разрешение на серию неоднозначных акций протеста, в ходе которых была сожжена священная книга ислама, что вызвало дипломатическую напряженность в отношениях с несколькими странами с мусульманским большинством, а также привело к штурму посольства Швеции в Ираке.