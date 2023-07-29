Дания и Швеция подумывают запретить сжигать Коран
Дания и Швеция подумывают о запрете сжигать Коран, сообщает BBC.
Правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов.
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в воскресенье заявил, что правительство собирается найти законный способ, как запретить сожжение Корана перед посольствами мусульманских стран. В сообщении Министерства иностранных дел Дании сказано, что запрет рассматривается из-за угроз безопасности и дипломатических соображений.
Министерство скандинавской страны заявило, что хотя защита свободы слова имеет решающее значение, такие протесты приносят пользу экстремистам и представляют риски для безопасности государства.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил в соцсетях, что его правительство также изучает возможности запретить такие акции и что он обсуждает этот вопрос с датской коллегой Метте Фредериксен.
Напомним, что обе скандинавские страны оказались под шквалом критики в последние недели после того, как власти дали разрешение на серию неоднозначных акций протеста, в ходе которых была сожжена священная книга ислама, что вызвало дипломатическую напряженность в отношениях с несколькими странами с мусульманским большинством, а также привело к штурму посольства Швеции в Ираке.