Пригожин больше не будет нанимать боевиков

ЧВК «Вагнер» приостановила набор наемников и отправила большую часть боевиков в отпуск после «напряженной работы», заявил глава группировки Евгений Пригожин.

«Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Большая часть наших бойцов находится в отпуске, поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы», - сказал Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовал близкий к «Вагнер» телеграм-канал.

По словам Пригожина, время открытия центров по вербовке наемников в российских регионах «пока не определено». В то же время он заявил, что «Вагнер» продолжает работать в Африке и в «подготовительных центрах» в Беларуси.