Зохра Агамирова завоевала медаль на Всемирной Универсиаде в Китае

Отдел спорта

Сегодня в китайском Чэнду на Всемирной Универсиаде проходят отдельные финалы соревнований по художественной гимнастике.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала серебряную медаль в финале с обручем. С результатом 31,800 балла она уступила лишь украинке Кристине Погранична.

Сегодня Зохра выступит еще в двух финалах.

Это четвертая медаль Азербайджана в Чэнду. Ранее серебро и две бронзы завоевали дзюдоисты.