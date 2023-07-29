Зохра Агамирова завоевала медаль на Всемирной Универсиаде в Китае
Сегодня в китайском Чэнду на Всемирной Универсиаде проходят отдельные финалы соревнований по художественной гимнастике.
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала серебряную медаль в финале с обручем. С результатом 31,800 балла она уступила лишь украинке Кристине Погранична.
Сегодня Зохра выступит еще в двух финалах.
Это четвертая медаль Азербайджана в Чэнду. Ранее серебро и две бронзы завоевали дзюдоисты.
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