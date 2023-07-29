Россия вновь обстреляла Херсон: есть погибший и раненые

Утром 31 июля российские военные обстреляли Херсон. Под ударом оказался центр города, погиб коммунальщик, ранены двое. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, около 8:20 с применением РСЗО «Град» была обстреляна центральная часть Херсона.

По словам Прокудина, под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия.

Также, по данным Херсонской областной прокуратуры, кроме погибшего во время обстрела Херсона ранения получили два человека.

"В результате обстрела центра погиб 60-летний работник городского коммунального предприятия. Еще двое его коллег (тракторист и рабочий) получили ранения. Данные уточняются", — говорится в сообщении.