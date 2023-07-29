Представитель Минздрава рассказал о медицинской косметологии

Медицинская косметология определяется как область медицины и включает в себя различные комплексные процедуры, заявил в интервью заместитель заведующего отделом медицинского контроля Центра аналитической экспертизы Минздрава Рамик Гулиев.

- Рамик муаллим, прежде всего хотелось бы узнать, как Министерство здравоохранения осуществляет координацию и контроль деятельности косметологических центров и клиник эстетической медицины?

- Поскольку амбулаторное медицинское обслуживание по косметологическим работам входит в перечень лицензируемых услуг и работ по осуществлению частной медицинской деятельности, учреждения, осуществляющие деятельность в данном направлении, должны иметь соответствующую лицензию. Контроль за оказанием амбулаторных медицинских услуг по косметологии в данных учреждениях осуществляется соответствующими структурами Министерства здравоохранения в виде плановых проверок, а также внеплановых проверок совместно с другими учреждениями на основании поступивших жалоб.

- Учитывается ли образование (диплом и т.п.) работников данных центров?

- Поскольку косметологические услуги предусматривают вмешательства в покровные ткани человеческого организма, эти учреждения должны отвечать соответствующим требованиям.

В то же время лица, занимающиеся косметологическими работами (врачи-дерматологи), должны быть специалистами с высшим медицинским образованием или медицинским персоналом со средним медицинским образованием. Помимо этого, учитывая, что данные специалисты с высшим или средним образованием занимаются практической медицинской деятельностью, раз в пять лет они проходят аттестацию.

В соответствии с законом Азербайджана «О частной медицинской деятельности» частная медицинская деятельность может осуществляться созданием юридического лица в порядке, установленном законодательством, а также лицами, имеющими высшее медицинское образование как физическое лицо.

- Каковы правила предоставления заключения этим центрам?

- В соответствии с законом Азербайджана «О лицензиях и разрешениях» Министерство экономики, являющееся лицензирующим органом, получает заключение Министерства здравоохранения для рассмотрения поступившего заявления о выдаче лицензии на частную медицинскую деятельность. Также предприятия, намеревающиеся оказывать амбулаторные медицинские услуги по косметологическим работам, должны обратиться в Минэкономики по поводу выдачи лицензии на частную медицинскую деятельность. Для выдачи заключения на основании данного заявления проводится совместная проверка предприятия с участием обоих учреждений. Постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 15 мая 2017 года № 206, учреждению может быть выдана соответствующая лицензия с учетом положительного заключения на проведение частной медицинской деятельности по оказанию косметологических услуг.

Организация работы учреждения в соответствии с требованиями при выдаче заключения и последующих контрольных (надзорных) мероприятиях оценивается «Правилами о санитарно-эпидемиологических требованиях в лечебно-профилактических учреждениях», утвержденными приказом Минздрава Азербайджана от 7 апреля 2009 года № 37 и другими нормативными актами.

- Как известно, многие граждане не считают косметологию разделом медицины. Насколько правилен такой подход?

- В «Перечне лицензируемых услуг и работ по частной медицинской деятельности», утвержденном постановлением Кабинета Министров от 15 мая 2017 года № 206, отмечено, что оказание медицинской помощи по «косметологическим работам» определяется как область медицины и включает в себя различные комплексные процедуры, сопровождающиеся вмешательством в покровные ткани человеческого организма и направленные на устранение эстетических проблем, их коррекцию и профилактику.

Медицинская косметология, за исключением хирургических вмешательств (поскольку относится к пластической хирургии), включает в себя консервативные и коррекционные методы. К таким методам можно отнести инъекционные процедуры, различные виды аппаратной косметологии (в том числе лазерную эпиляцию), биоревитализацию (суть методики заключается в насыщении клеток природным увлажнителем – гиалуроновой кислотой), мезотерапию (малоинвазивная процедура, при которой в мезодермальный слой кожи вводится серия тонких инъекций коктейлей из витаминов, минералов и аминокислот), процедуры пилинга (процедура глубокой очистки кожи с помощью косметических средств с кислотой в составе), методы лечебного массажа, плазмолифтинг (современная косметологическая методика, с помощью которой эффект омоложения кожи достигается за счет инъекций собственной плазмы).

Поскольку все эти методы относятся к «косметологическим работам», для оказания соответствующих услуг частной медицинской помощи требуется лицензия. В данной сфере имеют право работать врачи-дерматовенерологи, имеющие соответствующий сертификат для практической медицинской деятельности, а также специалисты с высшим медицинским образованием, прошедшие специализацию по лечебной косметологии.