Любитель выпить и помахать ножом Бандалиев ответит за свои злодеяния в суде

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу были переданы в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Джалила Набиева. Подготовительное заседание суда назначено на 7 августа.

Отметим, что убийство произошло утром 7 мая этого года в селе Тезе Алвады Масаллинского района. Бандалиев в ходе спора с бывшей супругой, 48-летней Садагат Сафаровой, схватился за нож и зарезал свою супругу, а потом попытался покончить с собой.

Полиция задержала мужчину, ему инкриминировали обвинение в умышленном убийстве.

Сообщается, что Сафарова работала продавщицей в магазине. Убийство произошло прямо перед магазином, когда женщина утром шла на работу.

Также сообщается, что Бандалиев имел проблемы с алкоголем, из-за чего Сафарова ушла от него два месяца назад.