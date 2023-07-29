В Батуми автобус с российскими туристами закидали бутылками и яйцами

Автобус с российскими туристами, прибывшими в Батуми на круизном лайнере Astoria Grande, участники акции протеста закидали бутылками и яйцами. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

По информации журналистов с места событий, большинство пассажиров все еще находится на борту корабля.

На вечер в Батуми запланирована акция протеста с требованием освободить всех задержанных. В настоящее время аресты продолжаются. Ранее в МВД Грузии подтвердили задержание девяти участников акции. Один из лидеров партии «Лело» Ираклий Купрадзе сообщил о задержании на акции гражданки Украины.

Круизный лайнер, прибывший в Батуми, отправился 29 июля по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, поддерживающие войну в Украине и российского президента Владимира Путина, отмечает издание.