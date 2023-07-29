Литва: российская армия не вторая, а в конце десятки

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, комментируя в интервью DW боеспособность армии РФ, заявил, что это «уже не вторая армия мира, а где-то там в конце десятки».

Министр заявил, что состояние российской армии было для них сюрпризом: «Мы были удивлены такой низкой боеспособностью разных родов войск. Да, Россия имеет большие вооруженные силы, они могут тысячами продвигаться на восточном фронте в Украине. Но если сравнивать с вооруженными силами НАТО, это уже не вторая армия мира, а где-то там в конце десятки, если смотреть глобально».

Оценивая российских генералов, министр сказал, что они не отличаются от российского общества: «Та же клептократия. Коррупция в вооруженных силах и оборонной сфере никуда не исчезла. Но положение с генералитетом еще хуже, чем мы даже могли себе представить».