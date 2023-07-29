Крымский мост оградили от надводных и подводных дронов специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Предполагается, что заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов. По версии РФ, такими дронами Украина атаковала мост в последний раз. Сообщается, что РФ планирует в перспективе защитить мост такими конструкциями на всей его протяженности.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что получил предложения по защите Крымского моста, и «когда они заработают, это будет видно».