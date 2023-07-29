Азербайджанские дзюдоисты вновь лучшие в Европе!

Сборная Азербайджана по дзюдо в личных соревнованиях на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе завоевала 9 медалей – 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Наша команда заняла 1-е место в общекомандном зачете.

Чемпионами стали Вусаля Гаджиева (48 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг) и Аслан Коцоев (90 кг), серебро завоевали Сулейман Шукюров (73 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг), а бронза на счету Нихада Мамишова (50 кг), Айхана Мирзазаде (55 кг), Магомеда Мусаева (60 кг) и Джасура Ибадлы (66 кг).

Это второй лучший показатель для наших юношей в этом году. В прошлом месяце на юношеском чемпионате Европы в Португалии сборная Азербайджана также заняла 1-е место. Высокие результаты, достигаемые как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, позволяют с оптимизмом смотреть на ближайшие старты – Игры стран СНГ в Беларуси и, конечно же, долгожданный чемпионат мира среди юношей в Хорватии, который пройдет в конце августа.

Успешно выступают и наши девушки. В Мариборе они завоевали два золота и тоже победили в командном зачете. На Еврофестивале Азербайджан представляли четыре дзюдоистки, две из которых выиграли золотые медали.

Юноши взяли в Словении 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы. Из восьми наших дзюдоистов семеро смогли подняться на пьедестал почета.

А в смешанных командных соревнованиях сборная Азербайджана победила Хорватию, Украину и Грузию, уступив лишь в финале Турции.

Выступление наших дзюдоистов на Еврофестивале-2023 стало вторым лучшим показателем за всю историю участия азербайджанских мастеров татами в Европейских юношеских олимпийских фестивалях. Больше золотых медалей было добыто только в 2007 году. Тогда наша команда завоевала 4 награды высшей пробы. Для сравнения: на Еврофестивале-2022 у сборной Азербайджана по дзюдо было 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.

Возвращаясь же к смешанным командным соревнованиям, надо сказать, что тут наша сборная столкнулась в Мариборе с трудностями. Некоторые спортсмены поменяли свои весовые категории, а потому не смогли принять участие в командном первенстве. Кроме того, две наши спортсменки вынуждены были выступать в более тяжелых весовых категориях, что сказалось на результатах.

Несмотря на это, команде удалось стать серебряными призерами в смешанных соревнованиях.

Но главный турнир года для наших юношей впереди. Это, как упоминалось выше, чемпионат мира в Загребе, который пройдет с 23 по 27 августа.