Омбудсмен о политике ненависти в отношении Азербайджана
Армения продолжает политику ненависти и нетерпимости в отношении Азербайджана. Публикацией об этом на официальной странице в Twitter поделилась уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.
По ее словам, в последние дни сообщения армянских пользователей в соцсетях, отражающие ненавистнические оскорбления в адрес азербайджанцев, еще раз показывают, что политическое руководство Армении продолжает свою давнюю политику ненависти к Азербайджану: «Как упоминалось в предыдущих заявлениях, вопрос обеспечения прав проживающих в Карабахе граждан Азербайджана армянского происхождения находится в юрисдикции Азербайджанского государства. Необоснованные претензии омбудсмена Армении касательно защиты прав наших граждан являются совершенно неуместными и означают вмешательство в суверенитет другой страны. Несмотря на это, предвзятое преувеличение событий в СМИ при поддержке политического руководства Армении и разногласия между людьми препятствуют устойчивому мирному процессу в регионе, и усугубляют текущую ситуацию».