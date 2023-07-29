Согласно статистическим данным Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) по итогам 6 месяцев текущего года, наблюдается устойчивый рост ряда показателей в международных перевозках грузов автомобильным транспортом. Расширился парк используемых в перевозках транспортных средств, выросло количество перевозчиков, увеличилась рыночная доля азербайджанских предпринимателей.

Объем рынка двусторонних международных автомобильных перевозок Азербайджана вырос на 14% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года (153 872 и 135 070 единиц соответственно).

За 6 месяцев текущего года количество транспортных средств, задействованных в международных автоперевозках Азербайджана, составило 11 960. В 2021 году эта цифра составляла примерно 2400.

За отчетный период доля национальных перевозчиков на международных рынках по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась на 8%.

Также наблюдается динамика роста показателей перевозок в третьи страны. За 6 месяцев 2023 года перевозки в третьи страны, осуществляемые азербайджанскими перевозчиками, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились в 2 раза (25,318 и 12,592 соответственно).

Динамика роста (85,81%) зафиксирована и в количестве транзитных перевозок автомобильным транспортом: с 52 498 единиц (2021) до 113,675 единиц (2023).

За 6 месяцев текущего года количество ввозимых в страну тягачей увеличилось в 2,5 раза. Если в прошлом году количество эксплуатируемых тягачей было 908 единиц, то в этом году эта цифра составляет 2246.

Эксперт по вопросам транспорта Рауф Агамирзаев соглашается, что динамика и в самом деле позитивная. «Как мы знаем, основная часть грузоперевозок осуществляется автомобильным транспортом. Улучшение дорожной инфраструктуры в разы увеличивает грузопоток.

Последние утвержденные реформы в этой сфере улучшили позиции азербайджанских перевозчиков. Это мы наблюдаем по статистике AYNA, и это позитивно сказывается на экономике страны», - добавил он.

По словам Агамирзаева, эта динамика увеличения присутствует и в дальнейшем будет прогрессировать. Будут расти местные перевозки, а также транзит в третьи страны.