«Проект»: Российские олигархи заработали на войне более $2,5 млрд

По меньшей мере 81 человек из 200, входивший в довоенный список богатейших россиян по версии Forbes, заработал миллиарды на оборонных контрактах, в том числе на производстве оружия, которое было использовано в войне против Украины. Об этом говорится в фильме «Пссы войны», подготовленном российским интернет-изданием «Проект».

В список вошли владелец Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Леонид Федун, Аркадий Волож и другие.

Как показало расследование, общая сумма открытых контрактов, которые предприятия этих бизнесменов получили с 2014 года от Министерства обороны России, составляет не менее 220 млрд рублей ($2,5 млрд).

Как отмечается в расследовании, после 2017 года Минобороны и военные заводы начали массово засекречивать контракты, поэтому большая часть изученных расследователями договоров относится к 2014-2018 годам, а реальное число бизнесменов, получающих выгоду с войны, и количество заработанных на этом денег может быть больше.