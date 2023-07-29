«Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося корпуса Украины стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, молятся на заокеанских хозяев. Как же все-таки выгодно, что эти придурки выдвинули нежизнеспособную «формулу мира», а любые другие варианты процедур отвергают с пеной у рта», - сыплет оскорблениями Медведев.

Отказ Киева от переговоров с Москвой позволит России «довести начатое в ходе СВО до конца». Так считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он также указал на «полезность» того, что президент Украины Владимир Зеленский «подписал бумажку о запрете переговоров» с Россией.

«Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца», - подчеркнул Медведев, имея в виду «конец бандеровского режима», «неонацистской идеологии» и «физический конец всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций».

В субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о намерении Саудовской Аравии провести с 5 по 6 августа в Джидде переговоры по Украине с участием стран Запада. По их данным, на встречу прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, России в этом списке нет. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР, также ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.