В Азербайджане будут отмечать даты освобождения городов
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Так, согласно распоряжению, 26 августа будет отмечаться день города Лачин, 4 октября – день города Джебраил, 17 октября – день города Физули, 20 октября – день города Зангилан, 25 октября – день города Губадлы, 8 ноября – день города Шуша, 20 ноября – день города Агдам, 25 ноября – день города Кельбаджар.
Минкультуры Азербайджана вместе со специальными представительствами президента поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.