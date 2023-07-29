Кремль анонсировал разговор Эрдогана и Путина

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется на среду, 2 августа. Дат возможной поездки Путина в Турцию пока нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду», — отметил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Другие подробности он не сообщил.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) на прошлой неделе передали, что Владимир Путин якобы игнорирует просьбы турецкого коллеги о переговорах по возобновлению действия зерновой сделки.