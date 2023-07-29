«Как нам сообщили, (Сурету Гусейнову) стало плохо при спуске с самолета. Его госпитализировали в одну из стамбульских клиник. Друг Гусейнова отправился в клинику, однако не сумел встретиться ни с Гусейновым, ни с его врачом. Точно нам ничего не известно. Говорят, что он впал в кому. Он должен был посетить врача, но внезапно ему стало плохо», - рассказал Кямран.

Сурету Гусейнову стало плохо при спуске с самолета, рассказал haqqin.az его зять по имени Кямран.

Сегодня в азербайджанских СМИ и азербайджанском сегменте соцсетей распространилась информация о смерти бывшего премьер-министра Азербайджана Сурета Гусейнова.

Сообщалось, что Сурет Гусейнов якобы скончался от сердечного приступа во время посадки самолета Москва – Стамбул.

Затем стали появляться сообщения о том, что Гусейнов впал в кому и находится в реанимации одной из стамбульских клиник.

Родственники экс-премьера сообщили haqqin.az, что Гусейнов очень плохо себя чувствовал в последние дни. Возможно, что Гусейнов уже скончался.