Кремль проследит за переговорами по Украине в Саудовской Аравии

В Кремле будут следить за мирными переговорами по Украине, которые состоятся 5 августа в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, о чем, собственно, планируют организаторы вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки», — заявил Песков.

В то же время, по словам представителя Кремля, никаких предпосылок для мирных переговоров с Киевом пока нет: «Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией».

О том, что Саудовская Аравия в начале августа проведет переговоры по урегулированию в Украине, в которых будут участвовать государства Запада, развивающиеся страны, такие как Бразилия и Индия, и сама Украина, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники. Переговоры намечены на 5–6 августа в Джидде.