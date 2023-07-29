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Согласно соответствующим поручениям президента Ильхама Алиева, ОАО «Азеришыг» продолжает работы по модернизации электросетей на освобожденных от оккупации территориях, а также в других регионах Азербайджана. В информации, полученной из пресс-службы ОАО, говорится, что в настоящее время в самых отдаленных селах Кельбаджара проводятся линии электропередач. Во время армянской оккупации в большинстве населенных пунктов Кельбаджара была разрушена инфраструктура электросетей, в населенных пунктах, где незаконно поселились армяне, использовались линии электропередач, проложенные еще с советских времен.

Перед «Азеришыг» стоит задача построить совершенно новую, основанную на современных технологиях сеть распределения электроэнергии на всей территории Кельбаджара. В настоящее время начаты работы по прокладке изолированных линий 35 кВ в направлении поселка Зар. Параллельно ведутся работы по реконструкции в направлении сел Марджимек, Еллидже и Аггая. По словам начальника Кельбаджарской электрической сети ОАО «Азеришыг» Эльнура Юсифова, село Зар расположено в местности со сложным рельефом. Несмотря на это, строительство линии электропередач с изолированными кабелями в поселке продолжается быстрыми темпами.

Изолированные кабели имеют много преимуществ перед открытыми линиями. В высокогорных районах суровые погодные условия часто вызывают обледенение оголенных проводов. Ликвидация аварий в таких местах со сложным рельефом местности также требует много времени. У изолированных кабелей таких проблем нет. В результате абонент обеспечивается стабильной и качественной электроэнергией, а также снижаются потери. При этом открытые кабели должны иметь длину защиты 30 метров. Учитывая, что линии имеют протяженность в десятки километров, нетрудно представить, сколько теряется свободных земель. В изолированных кабелях зона защиты составляет всего 4-6 метров.