Провал союза России и КНДР: северокорейские ракеты на службе ВСУ Немецкие СМИ
Северокорейские ракеты на службе ВСУ стали провалом союза России и КНДР. Об этом пишет обозреватель BILD Нильс Коттманн.
На днях британская газета Financial Times опубликовала репортаж из Украины, где артиллеристы ВСУ используют северокорейские ракеты для стрельбы из систем «Град» (на фото). Сами военные рассказали, что эти ракеты изъяты с морского судна «дружественным государством». Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что они могли быть захвачены у российской армии. По словам украинских артиллеристов, эти ракеты произведены в 1980-х — 1990-х годах, «очень ненадежны и иногда совершают безумные вещи».
«На самом деле Ким Чен Ын хотел передать своему приятелю Владимиру Путину любовный привет из Пхеньяна. Но он попал не в те руки», — пишет обозреватель BILD Нильс Коттманн, называя это «провалом оси Пхеньян-Москва».
Журналист пишет, что северокорейские ракеты на вооружении Украины стали «болезненным разоблачением» для Ким Чен Ына и Владимира Путина, ведь всего три дня назад министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. По мнению США, министр обороны России совершил визит в Северную Корею для того, чтобы договориться о покупке вооружения.