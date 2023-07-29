На днях британская газета Financial Times опубликовала репортаж из Украины, где артиллеристы ВСУ используют северокорейские ракеты для стрельбы из систем «Град» (на фото). Сами военные рассказали, что эти ракеты изъяты с морского судна «дружественным государством». Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что они могли быть захвачены у российской армии. По словам украинских артиллеристов, эти ракеты произведены в 1980-х — 1990-х годах, «очень ненадежны и иногда совершают безумные вещи».

«На самом деле Ким Чен Ын хотел передать своему приятелю Владимиру Путину любовный привет из Пхеньяна. Но он попал не в те руки», — пишет обозреватель BILD Нильс Коттманн, называя это «провалом оси Пхеньян-Москва».

Журналист пишет, что северокорейские ракеты на вооружении Украины стали «болезненным разоблачением» для Ким Чен Ына и Владимира Путина, ведь всего три дня назад министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. По мнению США, министр обороны России совершил визит в Северную Корею для того, чтобы договориться о покупке вооружения.