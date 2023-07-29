Шойгу рассказал о потерях Украины. Про потери России ничего не сообщил

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более двадцати тысяч восьмисот военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека», — заявил Шойгу в понедельник.

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что ВСУ потеряли в июле текущего года более 20 тысяч военнослужащих.

Кроме того, по утверждениям Шойгу, украинская армия потеряла за один месяц 2 227 «единиц различного вооружения», «в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши».

О собственных потерях российский министр ничего не сообщил.

BBC отмечает, что по сведениям аналитического интернет-портала Oryx, который оценивает потери сторон на основании документально подтвержденной и верифицированной информации, российская армия теряет в ходе боев в Украине намного больше военной техники, чем ВСУ. Так, по последним данным экспертов, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла в общей сложности 4 042 единицы техники. В то же время потери России, по их подсчетам, составили 11 445 единиц. Эта тенденция, по данным Oryx, сохраняется даже в условиях, когда украинская сторона ведет по большей части наступательные действия.