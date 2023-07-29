Что является главной помехой для поставок туркменского газа в ЕС? Bloomberg

Туркменистан мог бы поставлять газ Европе, однако для этого нужно построить газопровод в Каспийском море. Его постройка оценивается в $2 млрд и требует времени. За это время ЕС может перестать нуждаться в газе из этой страны, пишет Bloomberg.

Дороговизна является главной помехой для реализации проекта

Заинтересованные стороны не могут определиться по вопросу строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ), по которому можно было бы осуществлять такие поставки, что в свою очередь создает риски для проекта: идея построить газопровод через Каспийское море сталкивается «с серьезными проблемами финансирования», а изменение климата «быстро снижает привлекательность крупных проектов по добыче ископаемого топлива», поясняет агентство.

Bloomberg пишет, что страна находится на четвертом месте в мире по запасам газа, а главными покупателями туркменского газа являются Китай (33 млрд куб. м) и Россия (4,7 млрд куб. м).

Для транспортировки топлива в Европу Туркменистан хочет построить Транскаспийский трубопровод через Каспийское море, который соединит республику с инфраструктурой Южного газотранспортного коридора (газопровод из Баку через Тбилиси в Эрзурум, который затем идет в Южную Европу). Однако проект ТКГ, по которому могут транспортировать до 30 млрд куб. м газа в год, считают дорогостоящим — $2 млрд и более, отмечает Bloomberg. Кроме того, его строительство может занять несколько лет.

В настоящее время функционирует только один трубопровод, который соединяет богатый газом Каспийский регион с ЕС, — Южный газовый коридор, который начинается в Азербайджане и проходит через Турцию и Грецию в Италию.

Неделю назад МИД Туркменистана сделал заявление по поводу проекта. Строительство газопровода Туркменистан и ЕС начали обсуждать в 2007 году, год спустя был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики между республикой и ЕС, напомнили в ведомстве. В дальнейшем были сделаны и другие шаги в данном направлении, в том числе и в партнерстве с Азербайджаном, с которым должен обсуждаться вопрос разграничения дна Каспийского моря для строительства ТКГ, отмечает министерство. МИД Туркменистана выразил уверенность в том, что «каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства газопровода, не существует» и его строительство «является абсолютно реалистичным проектом, обоснованным с экономической точки зрения», способным внести «ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии».

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что проблему поставки газа из Туркменистана в ЕС может решить менее масштабный проект, который потребует постройки небольшого газопровода длиной 78 км, чтобы соединить существующие месторождения в Туркменистане с действующим азербайджанским газопроводом. Меньший проект сможет начать работать в течение нескольких месяцев и обойдется в $400–600 млн, говорит британский эксперт, советник Trans Caspian Resources Inc Джон Робертс.