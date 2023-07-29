Туркменистан мог бы поставлять газ Европе, однако для этого нужно построить газопровод в Каспийском море. Его постройка оценивается в $2 млрд и требует времени. За это время ЕС может перестать нуждаться в газе из этой страны, пишет Bloomberg.

Заинтересованные стороны не могут определиться по вопросу строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ), по которому можно было бы осуществлять такие поставки, что в свою очередь создает риски для проекта: идея построить газопровод через Каспийское море сталкивается «с серьезными проблемами финансирования», а изменение климата «быстро снижает привлекательность крупных проектов по добыче ископаемого топлива», поясняет агентство.

Bloomberg пишет, что страна находится на четвертом месте в мире по запасам газа, а главными покупателями туркменского газа являются Китай (33 млрд куб. м) и Россия (4,7 млрд куб. м).

Для транспортировки топлива в Европу Туркменистан хочет построить Транскаспийский трубопровод через Каспийское море, который соединит республику с инфраструктурой Южного газотранспортного коридора (газопровод из Баку через Тбилиси в Эрзурум, который затем идет в Южную Европу). Однако проект ТКГ, по которому могут транспортировать до 30 млрд куб. м газа в год, считают дорогостоящим — $2 млрд и более, отмечает Bloomberg. Кроме того, его строительство может занять несколько лет.

В настоящее время функционирует только один трубопровод, который соединяет богатый газом Каспийский регион с ЕС, — Южный газовый коридор, который начинается в Азербайджане и проходит через Турцию и Грецию в Италию.

Неделю назад МИД Туркменистана сделал заявление по поводу проекта. Строительство газопровода Туркменистан и ЕС начали обсуждать в 2007 году, год спустя был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики между республикой и ЕС, напомнили в ведомстве. В дальнейшем были сделаны и другие шаги в данном направлении, в том числе и в партнерстве с Азербайджаном, с которым должен обсуждаться вопрос разграничения дна Каспийского моря для строительства ТКГ, отмечает министерство. МИД Туркменистана выразил уверенность в том, что «каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства газопровода, не существует» и его строительство «является абсолютно реалистичным проектом, обоснованным с экономической точки зрения», способным внести «ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии».

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что проблему поставки газа из Туркменистана в ЕС может решить менее масштабный проект, который потребует постройки небольшого газопровода длиной 78 км, чтобы соединить существующие месторождения в Туркменистане с действующим азербайджанским газопроводом. Меньший проект сможет начать работать в течение нескольких месяцев и обойдется в $400–600 млн, говорит британский эксперт, советник Trans Caspian Resources Inc Джон Робертс.