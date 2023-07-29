Венгрия не одобрила вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО из-за позиции партии премьер-министра Виктора Орбана. Как сообщают местные СМИ, партия Фидес объявила бойкот и не участвовала во внеочередном заседании, которое организовала оппозиция.

Согласно графику, у парламента Венгрии сейчас летние каникулы и официально он выйдет на работу только 25 сентября.

Звучат мнения, что раньше этой даты вступление Швеции в НАТО ратифицировано им не будет.

Член партии Орбана заявил, что ратификация заявки Швеции не является срочной, поскольку Турция планирует сделать это только осенью.