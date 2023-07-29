Патрушев: Киев изымает у военных органы для трансплантации

Киев использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Петрозаводске во время совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии, передает ТАСС.

Комментируя участившиеся случаи ударов беспилотников по разным регионам РФ, Патрушев заявил, что «эти атаки курирует Запад во главе с США». По его словам, противник «начал применять методы террора», потому что «Россию невозможно победить военными действиями».

В своем обвинении причастности США в нападении на Крымский мост Патрушев сослался на журналиста Сеймура Херша, который утверждал, что администрация Байдена и американские технологии играли решающую роль в обеих атаках на Крымский мост.

Секретарь Совбеза заметил, что «благодаря военной помощи от англосаксов Киевский режим ощущает полную вседозволенность» и тем самым использует население Украины в качестве расходного материала в борьбе с Россией. При этом Патрушев утверждает, что органы раненых бойцов ВСУ тайно изымаются для трансплантации.

«Видимо, не случайно в прошлом году Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия», — заключил секретарь СБ РФ.