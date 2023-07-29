Польша отправила снайперов на границу с Беларусью

Польша принимает дополнительные меры безопасности на своей границе с Беларусью после новостей о выдвижении в этот район наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Ситуацию обсуждали представители польского правительства и руководитель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщает RMF24.

Генеральное командование Вооруженных сил Польши написало в твиттере, что вдоль границы патрулируют снайперы. «Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — говорится в публикации.

В Варшаве заверили, что снайперы регулярно тренируются как днем, так и ночью, чтобы обеспечить максимальную эффективность действий в условиях возможной угрозы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля предупредил о потенциальной угрозе со стороны наемников ЧВК «Вагнер», которые выдвинулись в направлении Сувалкского коридора. Эта сухопутная территория находится между Беларусью и Калининградской областью и расположена на участке границы Польши и Литвы.