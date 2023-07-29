Кампания «Онлайн выгодно!» для предпринимателей от Банка Республика

Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию корпоративного банкинга в нашей стране, запускает новую кампанию «Онлайн Выгодно!», в рамках которой предприниматели смогут получить дополнительные преимущества и выгоды.

Хотите открыть и управлять счетом удаленно, не приходя в банк? Предпочитаете банк, который предлагает более выгодные условия? Банк Республика к вашим услугам!

В рамках акции юридические лица и индивидуальные предприниматели открывшие новый счет в банке смогут БЕСПЛАТНО пользоваться рядом банковских продуктов и услуг:

- Онлайн открытие счета - БЕСПЛАТНО;

- Открытие Бизнес-карты (3 лет) - БЕСПЛАТНО;

- Зарплатные карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО;

- Подключение к Mobil POS – БЕСПЛАТНО.

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обращающиеся в Банк в рамках акции, получат возможность открывать счета дистанционно, бесплатно и в разных валютах, зайдя на официальный сайт банка.

Приобретая зарплатную карту, руководители предприятий получают возможность перечислить зарплаты своих сотрудников на счета, не посещая филиалы Банка, посредством системы интернет-банкинга.

Установив мобильные POS-терминалы, бизнесмены получат возможность совершать безналичные платежи на очень выгодных условиях.

Если ищете надежный, удобный и выгодный банк, Банк Республика именно тот банк, который вам нужен!

Кампания продлится до 31 августа 2023 года.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin, Telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.