Китай закрывает лазейку: ограничивает экспорт беспилотников

С 1 сентября Китай вводит экспортный контроль в отношении беспилотников и комплектующих к ним. Как передает Reuters со ссылкой на заявление представителя Министерства торговли КНР, ограничения коснутся некоторых двигателей, лазеров, средств связи, систем защиты от дронов. Также запрещается экспорт гражданских беспилотников для использования в военных целях.

Представитель министерства подчеркнул, что этот шаг свидетельствует о приверженности Китая «глобальной безопасности и поддержанию мира во всем мире». Власти КНР уже уведомили о грядущих ограничениях заинтересованные страны и регионы.

Официальная газета ЦК КПК People's Daily уточняет, что по новым правилам нужно получать разрешение на вывоз дронов, обладающих следующими характеристиками:

максимальное время автономной работы более 30 минут, максимальная взлетная масса — более 7 кг;

оснащен метательным устройством;

могут летать за пределами естественной видимости операторов.

Ранее американские конгрессмены заявляли, что более 50% всех дронов, продаваемых в США, произведены китайской компанией DJI Technology Co. Китайские беспилотники чаще всего используются службами по обеспечению безопасности. Весной 2022 года DJI объявила, что покидает и российский, и украинский рынки, чтобы предотвратить использование своей продукции в военных целях.

В апреле Министерство торговли КНР выступило с опровержением обвинений, согласно которым китайские БПЛА используются в боях на территории Украины.