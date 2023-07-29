Как уже сообщал haqqin.az, cтамбульская команда, являющаяся действующим чемпионом Турции, будет выходить на матчи в еврокубках в футболках с надписью SOCAR. Контракт рассчитан на сезон 2023/2024. «Галатасарай» начал борьбу в Европе со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В мероприятии, посвященном подписанию контракта, приняли участие президент «Галатасарая» Дурсун Айдын Озбек, глава SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, футболисты Керем Актюргоглу, Юнус Акгюн и Лукас Торрейра.

Президент «Галатасарая» отметил, что SOCAR – «компания братского Азербайджана, которая стала уже мировой маркой».

«Ценим то, что SOCAR с нами на европейском пути, где мы ставим большие цели. Я также хотел бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за внимательное наблюдение за этим процессом. Наше партнерство началось с товарищеского матча с «Карабахом». Спасибо Азербайджану за поддержку жертвам землетрясения.

Важно, что наше сотрудничество началось в год 100-летия Гейдара Алиева. В честь этого события хотел бы сообщить, что в Карабахе планируется провести матч или соревнование с участием тюркских стран», - отметил президент «Галатасарая».