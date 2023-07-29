Церемония подписания контракта между SOCAR и «Галатасараем» ФОТО
Состоялось официальное подписание спонсорского соглашения между SOCAR и турецким футбольным клубом «Галатасарай».
Как уже сообщал haqqin.az, cтамбульская команда, являющаяся действующим чемпионом Турции, будет выходить на матчи в еврокубках в футболках с надписью SOCAR. Контракт рассчитан на сезон 2023/2024. «Галатасарай» начал борьбу в Европе со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В мероприятии, посвященном подписанию контракта, приняли участие президент «Галатасарая» Дурсун Айдын Озбек, глава SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, футболисты Керем Актюргоглу, Юнус Акгюн и Лукас Торрейра.
Президент «Галатасарая» отметил, что SOCAR – «компания братского Азербайджана, которая стала уже мировой маркой».
«Ценим то, что SOCAR с нами на европейском пути, где мы ставим большие цели. Я также хотел бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за внимательное наблюдение за этим процессом. Наше партнерство началось с товарищеского матча с «Карабахом». Спасибо Азербайджану за поддержку жертвам землетрясения.
Важно, что наше сотрудничество началось в год 100-летия Гейдара Алиева. В честь этого события хотел бы сообщить, что в Карабахе планируется провести матч или соревнование с участием тюркских стран», - отметил президент «Галатасарая».
Эльчин Ибадов подчеркнул, что соглашение с «Галатасараем» будет долгосрочным.
«На логотипе SOCAR изображен огонь. Мы хотим, чтобы этот наш огонь приносил «Галатасараю» энергию в Европе. На прошлой неделе «Галатасарай» впервые надел форму с надписью SOCAR в матче в Вильнюсе против «Жальгириса». Ждем победы в ответной игре и желаем успеха в Лиге чемпионов», - заявил Эльчин Ибадов.
Футболисты также отметили важность спонсорского соглашения с SOCAR и поблагодарили азербайджанскую компанию.