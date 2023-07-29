Съезд делегатов ультраправой «Альтернативы для Германии» в Магдебурге определил, что 46-летний евродепутат Максимилиан Кра возглавит кампанию немецких ультраправых на выборах в Европарламент в 2024 году. Политик выражал свое восхищение Владимиром Путиным, пишет BILD.

Кра является уроженцем Дрездена и начинал политическую карьеру в консервативной партии ХДС. В 2016 году перешел в АдГ. Политик женат третьим браком, у него восемь детей.

Как пишут журналисты, Кра не скрывает симпатий к Владимиру Путину. В 2020 году перед референдумом об изменении Конституции РФ он писал: «Будь я россиянином, я бы тоже проголосовал за Путина». Весной 2022 года он выразил сомнения в достоверности кадров из Бучи, заявив, что на фото тел не видно «следов разложения». Позже Кра открыто участвовал во встрече с Виктором Медведчуком.

АдГ – ультраправая политическая партия в Германии, которая продвигает антимигрантскую политику и выступает за сведение самого Евросоюза к простому экономическому альянсу. При этом многие члены партии хотели бы, чтобы Германия вообще вышла из блока.