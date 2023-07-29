Очередная группа бывших вынужденных переселенцев 31 июля отправилась в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку.

На данном этапе в рамках программы «Великое возвращение» в город Лачин переселяется еще 12 семей (53 человека). Семьи будут жить в домах, где они некогда жили в Лачине, которые были восстановлены или перестроены по указанию главы государства Ильхама Алиева.

Всего к настоящему времени в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 180 семей (700 человек).