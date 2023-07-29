СТП зазывает молодежь в программу «Сила завтрашнего дня»

Группа компаний Сумгаитского технологического парка (СТП) продолжает привлекать молодые таланты к программе развития «Сила завтрашнего дня».

Более 30 молодых талантов, уже прошедших этапы спецотбора из числа более 1000 претендентов, уже 3-й месяц являются участниками программы, а также частью команды СТП.

Промышленные компании, входящие в состав Сумгаитского технопарка, который включает в себя передовые технологии и опыт, успешно выполняют миссию по развитию ненефтяного сектора страны, а также укреплению человеческого капитала. Стремясь не только к сегодняшнему рынку труда, но и к будущему обеспечению конкурентоспособных, квалифицированных специалистов и дальнейшему развитию кадрового потенциала, СТП продолжает плановую програму «Сила завтрашнего дня» для выявления и обучения молодых людей с особым потенциалом и желанием в области инженерно-технических специальностей производства.