В Азербайджане изменились цены на лекарства
Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании цен на лекарственные препараты, прошедшие госрегистрацию.
Согласно решению, утверждены оптовые цены для продажи лекарственных препаратов аптечным организациям и розничные цены для их дальнейшей реализации, а также даты вступления в силу этих цен.
Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Таким образом отрегулирована цена на 95 лекарственных препаратов.
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