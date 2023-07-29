В Азербайджане изменились цены на лекарства

Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании цен на лекарственные препараты, прошедшие госрегистрацию.

Согласно решению, утверждены оптовые цены для продажи лекарственных препаратов аптечным организациям и розничные цены для их дальнейшей реализации, а также даты вступления в силу этих цен.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Таким образом отрегулирована цена на 95 лекарственных препаратов.