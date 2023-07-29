Президент РФ Владимир Путин не только не пытается поскорее закончить войну в Украине, но и готовится к боям еще больших масштабов, пишет Financial Times.

Эксперты издания сделали такой вывод на основании новых принятых Госдумой России законов, ужесточающих порядок мобилизации и позволяющих РФ направить на войну еще сотни тысяч своих граждан.

"Путин делает ставку на то, что российский человеческий ресурс, который потенциально может быть мобилизован, в три-четыре раза больше украинского, и единственная неотложная задача — иметь возможность использовать этот ресурс по своему желанию: мобилизовать гораздо больше людей, вооружить их, обучить их и отправить в бой", - пишет издание.

В материале приводятся слова главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова о том, что данные поправки «написаны для большой войны и всеобщей мобилизации, и запах этой большой войны уже чувствуется".

"Военная казна Кремля по-прежнему переполнена наличными благодаря непредвиденной прибыли от энергоносителей, в РФ круглосуточно работают военные заводы, а Китай и другие страны в обход санкций поставляют ей микрочипы", - пишет издание.

Параллельно Россия планирует удушить экономику Украины, поскольку украинский бюджет зависит от западных союзников. На это направлены выход из сделки по зерну и авиаудары по гражданской инфраструктуре.

Также Кремль рассчитывает снизить поддержку Украины Западом, для чего используются угрозы эскалации, в том числе расширения конфликта на территорию НАТО через Беларусь с помощью "вагнеровцев".