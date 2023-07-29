На турецком пляже обнаружили десятки мин

В Турции по решению властей закрыли пляж на местном курорте Шиле, расположенном в окрестностях Стамбула, после обнаружения не менее 28 неразорвавшихся мин, сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что местный житель увидел мины в Черном море и сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего на место прибыли водолазы и взрывотехники.

«30 июля в 10:00 по местному времени в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения», - заявили журналистам в администрации губернатора Стамбула Давута Гуля. Принадлежность мин и то, как они оказались в окрестностях пляжа, не уточняется.

Предполагается, что снаряды будут обезврежены и уничтожены 2 августа. После этого водолазы и другие экстренные службы проведут дополнительные проверки и осмотры на предмет наличия других неразорвавшихся мин.

Власти пообещали оповестить граждан, проживающих в радиусе 1,2 км от места обнаружения боеприпасов, и принять все необходимые меры безопасности при обезвреживании и утилизации мин.