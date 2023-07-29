Украина отвоевывает южные и восточные территории

За последнюю неделю украинские войска в ходе контрнаступления отвоевали у российских войск почти 15 кв. км территории на востоке и на юге страны, сообщила в понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Согласно сообщению Маляр, опубликованном в ее телеграм-канале, всего с момента начала крупномасштабного наступления против российских войск в начале прошлого месяца украинские войска вернули на юге страны 204,7 кв. км.

Украинские официальные лица сообщают о постепенном медленном прогрессе в ходе контрнаступления: удалось отбить ряд деревень и продвинуться на флангах к Бахмуту. Кроме того, на прошлой неделе было освобождено село Старомайорское на юго-востоке страны.

По словам Маляр, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении украинские войска отвоевали еще 2 кв. км.

На юге, где украинские войска стремятся продвинуться к городам Бердянск и Мелитополь, по ее словам, за последнюю неделю украинским войскам удалось отвоевать 12,6 кв. км.

Российские войска пытались наступать на двух северных направлениях в районе Купянска и Лимана, но не смогли прорваться, констатировала Маляр.