Израильское судно прорвало российскую блокаду

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду российских войск в Черном море. Несмотря на угрозы со стороны РФ, Ams1 входит в украинскую ветку Дуная. Этот корабль стал первым, который прорвал морскую блокаду ВС РФ после бомбардировки порта Рени 25 июля.

По информации украинских СМИ, судно начало свой путь из израильского порта Ашдод и открыто указало пункт назначения как Украина. В дальнейшем судно пересекло Черное море прямым курсом.

Сообщается, что и другие корабли — Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, происхождение которых указано как Греция и Турция/Грузия, — следуют примеру израильского судна и собираются встать на якорную стоянку на Дунае.

Их безопасность обеспечивает американский противолодочный самолет P8 Poseidon, который дозаправляется в воздушном пространстве Румынии.

Дополнительную информацию относительно передвижения кораблей обеспечивает разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась с Хорватией о том, чтобы использовать хорватские порты на Дунае для экспорта украинского зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, проведя встречу со своим коллегой из Загреба Горданом Грлич Радманом.