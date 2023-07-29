Россия обвиняет Запад

Зарубежные спецслужбы занялись вербовкой жителей Карелии в «националистический» батальон, чтобы расшатать обстановку в регионе, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи», — сказал Патрушев на совещании в Петрозаводске.

По словам Патрушева, вербовка ведется через соцсети, причем Запад также планирует включить в «нацбатальон» граждан Финляндии. Он отметил, что эту страну «долго пытались настроить против России», в том числе с помощью «карельского вопроса» и «спекуляций о якобы существующей российской угрозе».

По данным секретаря Совбеза, в Финляндии «активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны». Речь идет о землях Западной Карелии, которые вошли в состав СССР по советско-финскому мирному договору от 10 февраля 1947 года.

В связи с этим Патрушев призвал «незамедлительно пресекать деятельность прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, инспирирующих сепаратистские и экстремистские настроения у населения».