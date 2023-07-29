Зеленский: Путин не продержится 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo заявил, что Россия не сможет полностью оккупировать и разрушить Украину, а президент Российской Федерации Владимир Путин не выдержит и 10 лет.

На вопрос, есть ли сходство полномасштабного вторжения России в Украину с войной в Сирии, где Россия поддерживала Башара Асада, Зеленский ответил, что с Украиной не может произойти то, что произошло с Сирией.

«Не может. Путин не проживет столько лет. И он в этом темпе, в котором он воюет с нами, не воевал (в Сирии). И хотя там страшные страдания и разрушения, но это другая война», – подчеркнул он.

Глава украинского государства сказал, что сравнивает объем применения полномасштабной агрессии России против Украины с тем, что происходит в Сирии, потому что для войны против Украины привлечена вся армия РФ. Но, по его мнению, война против Украины, и война в Сирии – это разные войны.

«Вся (российская) армия пришла на нашу землю. Костяк этой армии был максимально уничтожен украинской армией и украинским народом на фронте и на улицах. Я не считаю, что мир так объединился вокруг сирийской трагедии. Я считаю, что это была большая ошибка. И это всегда большая ошибка, когда мир считает, что война где-то далеко», – сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин не выдержит долгих лет войны: «(Через) 30 лет его не будет. Он умрет. Это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та фигура уже. Все их действия на поле боя говорят о том, что на сегодня Россия не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же. Но в глубине души все они уже понимают, что больше не способны. Они не способны. Так получилось. Они были способны в начале этой войны», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине внутри и снаружи государства удалось сделать так, чтобы стать крепче России. Зеленский отметил, что в РФ понимают, что сейчас невозможно оккупировать полностью всю Украину, но в будущем россияне могут вернуться к идее оккупации Украины.

«Им нужен для этого выдох? Да! Им нужно время, чтобы снова накопить силы? Да! Им нужно это время, чтобы, накапливая силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-то в мире? Да! И на все это нужно будет, чтобы Украина молчала. Украина не будет молчать все это время. Украина будет действовать», – подчеркнул украинский лидер.

Как отметил Зеленский, современное поколение украинцев «не даст россиянам возможности стать такими сильными, какими они были раньше».