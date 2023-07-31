Казахстан и Турция будут строить боевые корабли
Казахстанское предприятие "Зенит" в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 подписало договор о сотрудничестве с турецким Управлением военных заводов и верфей, пишет Defence Turk.
Детали не раскрываются, однако известно, что документ включает в себя проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для флота Казахстана.
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