Мехтиеву вынесли приговор в Баку за убийство в Свердловске

Завершился судебный процесс по уголовному делу 37-летнего Миршахида Мехтиева, жителя Агджабединского района, обвиняемого в грабеже и убийстве. Инцидент произошел 4 года назад в Свердловской области России.

Как сообщает haqqın.az, Мехтиев много лет жил в России и имел связи в криминальном мире. 23 июля 2019 года управление полиции Свердловской области объявило его в международный розыск как обвиняемого в разбое.

Согласно обвинительному акту, Миршахид Мехтиев вместе со своим приятелем Халидом Талыбовым собрал банду, в которую вошли еще трое граждан Кыргызстана (фамилии Карабаев, Эгембердиев и Худаев). Преступники планировали ограбить какого-нибудь бизнесмена, переправляющего крупную сумму денег из торгового центра «Таганский ряд» в Екатеринбурге в Кыргызстан.

Через 4 месяца поисков, 2 июля 2019 года члены банды получили «наводку» об отправке крупной суммы денег (19 млн 400 тыс. рублей) Камчибеком Каримовым — лидером местной кыргызской диаспоры.

Бандиты окружили машину бизнесмена, начав вымогать у него деньги. Каримов оказался не робкого десятка и пытался сопротивляться: тогда его застрелили и забрали сумку, где находились 4 млн 12 тыс. рублей. Награбленное члены банды позже поделили между собой.

В суде Мехтиев виновным себя не признал. Он заявил, что занимался в России вполне легальным бизнесом. Подсудимый отметил, что знал о том, что Халид Талыбов сколотил преступную банду, но сам такими делами не занимался, хотя ему и предлагали. Мехтиев признался, что был на месте преступления, но приехал туда по другому делу: сам он, дескать, никого не убивал и даже не слышал выстрела.

Отметим, что Мехтиев во время суда уже находился за решеткой: два года назад он убил в Баку гомосексуалиста по прозвищу «Нуну». За это ему дали 9 лет тюрьмы. С учетом нового обвинения, а также уже отбытого наказания, он проведет в колонии строгого режима 14 лет.