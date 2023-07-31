Хачатряну могут предъявить дополнительные обвинения

Вагифу Хачатряну, который был задержан военнослужащими пограничной службы Азербайджана на ППП «Лачин», могут быть предъявлены дополнительные обвинения, сообщил заместитель военного прокурора Азербайджана Фуад Мамедов.

«Если в ходе следствия будут выявлены новые факты, Вагифу Хачатряну, обвиняемому в совершении массовых убийств азербайджанцев в селе Мешали, могут быть предъявлены дополнительные обвинения», - сказал он.

Как отметил Фуад Мамедов, в ходе следствия было установлено, что данное нападение было спланировано. Это подтверждается следственными материалами: «Была поставлена цель массово вывезти людей из села Мешали, а затем убить их. Поэтому данное уголовное дело расследуется по статье 103, то есть «геноцид», а также по статье 107 «депортация и принудительное перемещение населения», - сообщил он.

Мамедов добавил, что в ходе следствия было доказано совершение девятью лицами преступлений по эпизоду в Мешали. Следствие продолжается.