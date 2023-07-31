США могут предоставить Украине гарантии безопасности

На следующей неделе Киев начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на Конгрессе местных и региональных властей, который состоялся в Ивано-Франковске.

По его словам, эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО.

Ермак подчеркнул, что Украина уже работает над двусторонними соглашениями с партнерами.

«Мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе.

Гарантии по безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки», - рассказал Ермак.