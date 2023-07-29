Визит Шойгу дорого обойдется Северной Корее

Соединенные Штаты готовы вводить новые ограничительные меры в отношении КНДР в будущем, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя итоги поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян и развитие сотрудничества между двумя странами.

Он заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына не улучшит ситуацию с мировой безопасностью.

«Очевидно, что на протяжении некоторого времени у этих двух стран сложились тесные взаимоотношения. Это не сказывалось продуктивным образом на улучшении безопасности в мире, и я бы не ожидал, что по результатам встречи что-то изменится в этом отношении», - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.