Каладзе: Грузинская полиция защитит и гражданина России, и гражданина Азербайджана…

Приезд в Грузию туристов любой национальности положительно отразится на экономике страны, главное, чтобы все уважали Конституцию Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Каха Каладзе, комментируя заявление американского посла.

Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя акцию протеста из-за прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем Грузии.

«Двери Грузии открыты для туристов. Это может быть русский, европеец, американец. Я не вижу проблемы. Пусть приезжают, главное, чтобы все уважали Конституцию Грузии и соблюдали закон. Пусть тратят деньги, ведь эти деньги идут в экономику Грузии. Этот протест вновь и вновь направлен против Грузии. Им неприятно, что в стране мир», – заявил Каладзе.

По его словам, грузинская полиция действует в рамках закона и защищает любого гражданина, находящегося в Грузии.

«Грузинская полиция в рамках закона защитит каждого, будь то гражданин России, Азербайджана, Армении или Америки. Хочу поблагодарить министра внутренних дел и полицию Грузии. Они всегда стоят на страже мира. Ценой своей жизни они защищают интересы нашей страны», – отметил Каладзе.

Грузинская оппозиция и ее сторонники устроили акцию протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande, который вошел в порт Батуми около 06:00 по местному времени. Протестующие встретили корабль со свистами, баннерами, криками и закидали его яйцами. На месте несколько раз произошло словесное и физическое противостояние протестующих с полицией. По последним данным, в административном порядке задержаны 23 человека.