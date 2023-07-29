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В ночь на 1 августа беспилотники снова атаковали столицу России, один из них вновь попал в бизнес-центр «Москва-Сити». «Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал мэр Москвы в Telegram.

По словам мэра, там «нарушено остекление 150 кв. м», информации о пострадавших нет. Собянин не уточнил, о какой башне речь, но, по данным ТАСС, это здание в IQ-квартале, где расположен правительственный комплекс. Там, в частности, находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. Перед этим заявлением Собянина из Подмосковья сообщали о взрывах и пролете дронов. Российские телеграм-каналы пишут, что беспилотник попал в этаж Минэкономразвития РФ. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что обнаружены обломки беспилотника, который попал в одну из башен в IQ-квартале в «Москва Сити». Они будут направлены на взрыво-техническую экспертизу.

Министерство обороны России заявило, что ночью два украинских беспилотника были сбиты в Подмосковье, а один — подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Этот подавленный, как утверждает министерство, средствами РЭБ беспилотник ударил по той же башне IQ-квартала в Москва-сити, что пострадала от удара дрона два дня назад. «Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, — цитируют пресс-службу Минобороны российские СМИ. — Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Между тем, как сообщают российские агентства, из-за новой атаки дронов была приостановлена работа московского аэропорта Внуково, который расположен к юго-западу от российской столицы. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Спустя некоторое время аэропорт возобновил свою работу.