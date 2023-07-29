Москва снова атакована. И вновь «Москва-Сити» подробности
В ночь на 1 августа беспилотники снова атаковали столицу России, один из них вновь попал в бизнес-центр «Москва-Сити».
«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал мэр Москвы в Telegram.
По словам мэра, там «нарушено остекление 150 кв. м», информации о пострадавших нет.
Собянин не уточнил, о какой башне речь, но, по данным ТАСС, это здание в IQ-квартале, где расположен правительственный комплекс. Там, в частности, находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
Перед этим заявлением Собянина из Подмосковья сообщали о взрывах и пролете дронов. Российские телеграм-каналы пишут, что беспилотник попал в этаж Минэкономразвития РФ.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что обнаружены обломки беспилотника, который попал в одну из башен в IQ-квартале в «Москва Сити». Они будут направлены на взрыво-техническую экспертизу.
Министерство обороны России заявило, что ночью два украинских беспилотника были сбиты в Подмосковье, а один — подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Этот подавленный, как утверждает министерство, средствами РЭБ беспилотник ударил по той же башне IQ-квартала в Москва-сити, что пострадала от удара дрона два дня назад.
«Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, — цитируют пресс-службу Минобороны российские СМИ. — Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».
Между тем, как сообщают российские агентства, из-за новой атаки дронов была приостановлена работа московского аэропорта Внуково, который расположен к юго-западу от российской столицы. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Спустя некоторое время аэропорт возобновил свою работу.
Предыдущая атака дронов на Москву произошла в ночь на 30 июля. Два беспилотника также попали в небоскребы в «Москва-Сити». Повреждения получили высотка в «IQ-квартале» и башня «Око-2», где выбило стекла с первого по четвертый этажи. В Минобороны РФ заявили, что еще один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья. После той атаки глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, «чтобы решить офисные проблемы». Кремль посчитал произошедшее «актом отчаяния» Украины из-за «неудач» при контрнаступлении.