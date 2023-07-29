Спецоперация в Исполнительной власти Тертера: есть задержанный обновлено 10:12
В ходе спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана в Исполнительной власти Тертерского района, был задержан начальник отдела архитектуры и строительства ИВ, главный архитектор Тофик Керимов. Его подозревают в коррупции.
В Исполнительной власти Тертерского района подтвердили haqqin.az данную информацию. Других подробностей в ИВ не привели.
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Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана провело спецоперацию в Исполнительной власти Тертерского района.
АПА сообщает, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления, в связи с фактами коррупции задержано должностное лицо исполнительной власти.
Генеральная прокуратура сообщила, что будет предоставлена дополнительная информация.