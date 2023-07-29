В ходе спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана в Исполнительной власти Тертерского района, был задержан начальник отдела архитектуры и строительства ИВ, главный архитектор Тофик Керимов. Его подозревают в коррупции.

В Исполнительной власти Тертерского района подтвердили haqqin.az данную информацию. Других подробностей в ИВ не привели.