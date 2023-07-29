Глава Генштаба России приехал в Украину

Глава Генштаба РФ и командующий объединенной группировкой войск в Украине Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки на запорожском направлении, сообщает Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что Герасимов заслушал доклад командующего генерал-полковника Александра Романчука об обстановке, действиях украинских войск и выполнении российскими войсками задач на ореховском направлении, а также «обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы».

Герасимов в минувшем январе был назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине, его заместителями стали генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.