ВСУ атаковали российские корабли Минобороны РФ
В ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины «пытались атаковать» патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота РФ, сообщает Минобороны РФ.
По утверждению российского военного ведомства, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее Севастополя.
«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», — говорится в сообщении.
25 июля российские военные сообщали об еще одной «безуспешной» атаке ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов.