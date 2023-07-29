У Украины есть план на случай гибели президента страны в условиях войны, публично на эту тему украинские чиновники говорить отказываются. Об этом пишет американское издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что вопрос возможного убийства президента российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе. Владимир Зеленский является не просто формальным руководителем государства: он лично играет ключевую роль в привлечении международной поддержки для борьбы с Россией.

Издание напоминает, что в начале полномасштабной войны, по заявлениям украинских чиновников, россияне совершили несколько попыток ликвидации украинского президента, а радикально настроенные российские депутаты и «военкоры» до сих пор регулярно требуют убить Зеленского.