У Украины есть план на случай гибели Зеленского детали от Politico
У Украины есть план на случай гибели президента страны в условиях войны, публично на эту тему украинские чиновники говорить отказываются. Об этом пишет американское издание Politico.
Авторы публикации отмечают, что вопрос возможного убийства президента российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе. Владимир Зеленский является не просто формальным руководителем государства: он лично играет ключевую роль в привлечении международной поддержки для борьбы с Россией.
Издание напоминает, что в начале полномасштабной войны, по заявлениям украинских чиновников, россияне совершили несколько попыток ликвидации украинского президента, а радикально настроенные российские депутаты и «военкоры» до сих пор регулярно требуют убить Зеленского.
«Из-за угрозы, которая нависла над его жизнью, зарубежные визиты Зеленского планируются с максимальной секретностью. Украинские чиновники были в ярости в феврале этого года, когда за три дня до его (Зеленского – ред.) ожидаемого приезда появилась информация о запланированном визите в Брюссель, что поставило под угрозу его поездку», – пишет издание.
Издание отмечает, что, несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского таки существует. Еще в прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном из интервью он заявил, что «украинцы имеют планы» по «непрерывности правительства».
Politico предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить Украиной будут председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется на должности главнокомандующего армии.