m10-ы собирают лимоны!
Станьте одним из 100 победителей, которые выиграют до 1000 AZN. Совершайте платежи и зарабатывайте с любимым кошельком m10!
С 1 по 31 августа 2023 года пополняйте баланс своего электронного кошелька и совершайте все платежи с помощью m10: переводите деньги с m10 на m10, совершайте покупки с помощью QR в более чем 10 000 торговых точек, совершайте коммунальные, мобильные и другие оплаты и зарабатывайте бонусные лимоны.
Первые 10 пользователей, собравшие 1 000 000 лимонов, получат в подарок 1000 манатов. Независимо от количества лимонов, победители 11-30-го мест получат 500 манатов, победители - 31-60-го мест - 200 манатов, победители 61-100-го мест - 100 манатов.
Акция не распространяется на переводы на банковскую карту и обналичивание. Подсчет лимонов осуществляется случайным образом, вне зависимости от суммы или количества транзакций.
Для подробной информации - www.m10.az/limon